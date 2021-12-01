В Сеуле начинают курсировать беспилотные автобусы

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На следующей неделе в районе Санам-дон на западе Сеула начинается эксплуатация беспилотных автобусов. В течение месяца они будут возить пассажиров бесплатно, после загрузки специального мобильного приложения. С января 2022 года плата за проезд составит 2.000 вон (1,7 доллара). По словам мэра Сеула О Сэ Хуна, география использования автобусов-беспилотников будет расширяться. На втором этапе они станут доступны в районах Каннам и Ёыйдо, а впоследствии на всей территории Сеула. С апреля 2022 года автономные автобусы начнут курсировать по набережной ручья Чхонгечхон, а с 2023 года станут доступны для длительных ночных поездок. Впоследствии столичная администрация планирует использовать беспилотный транспорт для уборки улиц. В первую очередь предстоит решить вопрос с безопасностью движения, поскольку в настоящее никто не несёт юридическую ответственность в случае аварии. К 2026 году столичные власти инвестируют 150 млрд вон (126 млн долларов) в развитие дорожной инфраструктуры. 28 октября комиссия министерства сухопутных территорий и транспорта присвоила отечественному беспилотному транспорту четвёртый уровень автономности из шести. Он «умеет» анализировать информацию о своём маршруте. Например, приближаясь к пешеходному переходу «зебра», автобус сбрасывает скорость. Когда сзади едет машина скорой помощи, он меняет полосу движения. Транспорт получает информацию по телекоммуникационной связи от оборудования, встроенного в светофоры, а также от камер видеонаблюдения, установленных вдоль дороги. При наличии бесперебойной связи четвёртый уровень автономности позволяет транспортным средствам успешно двигаться без управления водителем.