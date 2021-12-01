В РК призывают к искоренению дискриминации иммигрантов

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Южнокорейский Союз гражданских организаций, выступающих за принятие «Закона об устранении всех форм дискриминации» призвал правительство РК до конца текущего года принять данный закон с целью искоренения дискриминации в отношении иностранцев. Такая позиция была озвучена 1 декабря в ходе пресс-конференции, организованной перед зданием Национального собрания. По словам представителей союза, в РК проживает 2 млн иностранцев, однако многие из них сталкиваются с неподобающим отношением. Согласно исследованию Комитета по правам человека, проведённому в прошлом году, семь из десяти иммигрантов в РК заявили о наличии в корейском обществе дискриминации по признаку расы и этнического происхождения. Участники пресс-конференции подчеркнули, что основная причина данной ситуации заключается в действующем законодательстве и государственной системе. Законопроект о запрете дискриминации в любых её проявлениях был представлен на рассмотрение Национального собрания 17-го созыва ещё администрацией экс-президента Ро Му Хёна. С тех пор были инициированы несколько проектов данного закона. Однако до сих пор ни один из них так и не был принят парламентом. Недавно парламентский комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам перенёс дату рассмотрения петиции о принятии антидискриминационного закона с 10 ноября 2021 года на 29 мая 2024 года.