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В мире

Минобороны США: Вашингтон уважает двусторонние отношения РК и Китая

Write: 2021-12-07 11:14:36Update: 2021-12-07 11:16:04

Минобороны США: Вашингтон уважает двусторонние отношения РК и Китая

Photo : YONHAP News

США уважают отношения между РК и Китаем, которые являются странами-соседями. Об этом заявил 6 декабря на брифинге официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби. Он подчеркнул,  что Вашингтон не требует ни от какой страны сделать выбор между США и Китаем. По его словам, США не намерены запугивать какую-либо страну, в то время как Китай склонен использовать силу для защиты своей политики. Кирби выразил обеспокоенность амбициями Китая, которые часто идут вразрез с интересами США и их союзников. Он напомнил, что дискуссия с властями РК в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в Сеул, в основном, касалась обсуждения угрозы со стороны Пхеньяна для безопасности Корейского полуострова, а также вопросов сотрудничества между Вашингтоном и Сеулом. Остин принял участие в 53-м ежегодном  консультативном совещании по вопросам совместной безопасности, которое состоялось 2 декабря в Сеуле. 
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