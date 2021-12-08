В РК углубляется неравенство в доходах населения

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Уровень доходов граждан РК, отражающий покупательную способность, выше чем в ряде стран Европы. Об этом свидетельствуют данные, приведённые в отчёте о глобальном неравенстве. Он подготовлен лабораторией мирового неравенства Парижской школы экономики. Подобный документ составлен во второй раз. Первый был опубликован в 2018 году. Документ составлен на основе базы данных о максимальных доходах с целью предоставления мировому сообществу полной и прозрачной информации о доходах и активах. Средние доходы населения РК с учётом цен и обменного курса национальной валюты составляют 33 тыс. евро в год на человека. Данный показатель выше, чем в Великобритании, Испании и Италии, но ниже, чем во Франции и Германии. По состоянию на 2021 год, 10% самых богатых жителей РК получили 46,5% общих доходов населения страны. Доходы на душу населения в группе самых богатых составили в среднем 153.200 евро в год. С другой стороны, 50% населения с самыми низкими доходами получили 16% от общих доходов населения страны, в среднем 600 евро на человека. Доходы на душу населения в группе самых богатых более чем в 14 раз превышали доходы в группе самых бедных. Отчёт свидетельствует о том, что, несмотря на высокий уровень экономики, в РК не построена эффективная система социальной защиты. Более того, по мере экономического роста неравенство усиливалось. Что касается уровня богатства, то есть, финансовых и прочих активов, включая недвижимость, то на долю 10% наиболее обеспеченных южнокорейцев приходятся 58,5% их общей суммы. Это в среднем 1.051.300 евро на человека. На долю 50% самых малообеспеченных приходятся лишь 5,6% общей суммы, составляя в среднем 20 тыс. евро на человека. Разрыв между верхней и нижней границами богатства на душу населения составляет 52 раза, что гораздо больше, чем разрыв в доходах. Данный показатель в странах Западной Европы гораздо меньше: во Франции – 7 раз, в Великобритании – 9 раз, в Германии – 10 раз.