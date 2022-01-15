В 2021 году в РК отозвано рекордное число автомобилей

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В 2021 году в РК отозвано 2.932.800 автомобилей 2.443 зарубежных и отечественных моделей для замены неисправных деталей. Это является самым большим показателем после введения системы отзыва в 2003 году. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, отозвано 1 млн 760 тыс. автомобилей 71 отечественной модели, остальные приходятся на иномарки. Самое большое число отозванных автомобилей - 937 тыс. - составила доля Hyundai Motor, на втором месте Kia Motors - 602 тыс. автомобилей. Среди иностранных автопроизводителей на первом месте BMW с отзывом 565 тыс. автомобилей, за ним следует Mercedes-Benz - 352 тыс. единиц. Отраслевые эксперты объясняют рост количества отзываемых автомобилей быстрыми темпами внедрения новых электронных технологий, что повышает вероятность технических сбоев. Росту общего числа отзывов способствовало также повышенное внимание потребителей к безопасности.