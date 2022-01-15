16 января в РК менее 4 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 января в стране зарегистрированы 3.859 новых случаев COVID-19. Впервые за неделю число инфицированных составило менее четырёх тысяч, однако органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного всплеска новых случаев инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. На прошлой неделе его доля составила 26,7% новых случаев заражения, зарегистрированных внутри страны и 94,7% завозных случаев. Ожидается, что Омикрон уже в ближайшие дни станет доминирующим вариантом COVID-19. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 308 случаев заражения, что существенно меньше, чем в предыдущие дни. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 579 человек. Данный показатель оказался менее шестисот человек впервые за более чем 50 дней. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 23 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.333 человека.