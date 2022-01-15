РК продаст ОАЭ ракеты M-SAM на 3,5 млрд долларов

Photo : YONHAP News

16 января РК подписала предварительное соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о продаже южнокорейских ракет класса «земля-воздух» средней дальности. Подписание состоялось после того, как президент РК Мун Чжэ Ин провёл в Дубае переговоры с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. В сообщениях СМИ указывается, что сумма сделки составляет 3,5 млрд долларов. Министерство обороны ОАЭ сообщило о планах приобретения южнокорейских ракет в ноябре прошлого года. Система M-SAM, получившая название Cheongung II, является ключевым элементом многоуровневой противоракетной программы РК. Используя технологию «попадание на поражение», ракета предназначена для перехвата ракет противника, летящих на высоте менее 40 километров. В ходе переговоров президент РК и премьер-министр ОАЭ обсудили пути расширения экономического сотрудничества, а также заявку Сеула на проведение выставки Expo 2030.