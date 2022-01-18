Цены производителей РК в декабре практически не изменились

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Индекс цен производителей, основной барометр потребительской инфляции, в декабре прошлого года практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 113,22 пункта. Это лишь на 0,01 пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем,- сообщили 20 января в Банке Кореи. Снижение индекса, хотя и незначительное, произошло впервые с октября 2020 года. В годовом исчислении индекс вырос на 9% из-за роста затрат на электроэнергию и сырьё. Цены на промышленную продукцию снизились в декабре на 0,6% в годовом исчислении. При этом цены на сельскохозяйственную продукцию возросли на 5,2%, на рыбную продукцию – на 1,8%, на услуги, включая продукты питания, жильё и транспорт - на 0,3%. За 2021 год в целом индекс цен производителей вырос на 6,4%, составив 109,6 пункта. Это самый высокий годовой рост с тех пор, как Банк Кореи начал собирать соответствующие данные в 1965 году. Он обусловлен высокими ценами на энергию и сырьё, а также сбоями в глобальных цепочках поставок.