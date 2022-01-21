2/3 южнокорейцев не интересуются зимней Олимпиадой в Пекине

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Почти две трети жителей РК не проявляют интереса к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 18 по 20 января агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. 65% респондентов сказали, что зимняя Олимпиада в Пекине их не интересует. Проявили интерес к предстоящим Играм 32% опрошенных, оставшиеся 3% не определились с ответом. В ответ на просьбу выбрать два вида спорта, соревнования по которым они хотели бы посмотреть во время зимних Игр в Пекине, 30% респондентов назвали шорт-трек, 19% - фигурное катание, 16% - конькобежный спорт, 7% - кёрлинг. 47% опрошенных либо не интересуются ни одним из 15 зимних олимпийских видов спорта, либо ничего о них не знают. Погрешность опроса при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.