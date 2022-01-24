В 2022 году госсектор РК наймёт более 26 тыс. штатных работников

Photo : YONHAP News

Государственные учреждения РК планируют нанять в этом году более 26 тыс. новых штатных работников. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 24 января на открытии ярмарки вакансий в госсекторе, которая проводится в режиме онлайн и продлится до 28 января. 12-я по счёту, ярмарка является крупнейшим в стране профильным мероприятием, накопленное количество участников которого составило 550 тыс. человек. В этом году в ярмарке участвует 151 государственное учреждение. Хон Нам Ги сказал, что цель ярмарки состоит в удовлетворении растущего спроса в секторах общественного здравоохранения, безопасности и инициатив Нового курса. Он отметил, что государственные учреждения планируют нанять также около 22 тыс. стажёров, чтобы помочь им приобрести опыт работы. «Правительство не пожалеет усилий, чтобы помочь государственным организациям служить катализатором создания рабочих мест также и в негосударственном секторе»,- отметил вице-премьер.