Торговый представитель РК посетит США

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Представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу отправился с визитом в США, где обсудит двустороннее сотрудничество по глобальным цепочкам поставок и другие торгово-экономические вопросы. 27 января он встретится со своей американской коллегой Кэтрин Тай. Планируется дать совместную оценку реализации двустороннего соглашения о свободной торговле, заключённого 10 лет назад, обсудить сотрудничество в глобальных цепочках поставок и предстоящее присоединение РК к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Ожидается также обсуждение вопросов, касающихся отмены 25-процентного американского тарифа на импорт стали из Евросоюза и 10-процентного тарифа на алюминий. Южнокорейская сторона опасается, что данная сделка окажет негативное влияние на экспорт стали и алюминиевой продукции из РК. Кроме того, Ё Хан Гу примет участие в сессии Национальной ассоциации губернаторов США, которая будет проходить с 28 по 30 января.