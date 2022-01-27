РК призывает США обсудить пересмотр тарифов на сталь

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РК призвала США как можно скорее начать переговоры о пересмотре статьи 232 Закона о расширении торговли, предусматривающего тарифы в отношении импорта стали из РК. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу обратился с данным призывом к своей американской коллеге Кэтрин Тай в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в Вашингтоне 27 января. Южнокорейские производители стали также встретились с членами Конгресса США, представителями экономических организаций и аналитических центров. В октябре прошлого года США решили отменить 25-процентные импортные тарифы на европейскую сталь и 10-процентные на алюминий, введённые в 2018 году. Отмена вступила в силу 1 января этого года. Сеул опасается, что это окажет негативное влияние на экспорт стали и алюминиевой продукции из РК в США.