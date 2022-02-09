В Пекине южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала серебро

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11 февраля в копилке национальной сборной РК, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, появилась первая серебряная медаль. Её обладателем стала спортсменка Чхве Мин Чжон. Она пришла к финишу второй в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.000 метров. Её результат 1 мин. 28,443 сек. Это лишь на 0,052 сек. меньше, чем у золотой медалистки Сюзанне Схултинг из Нидерландов. Бронзовая – у Энн Десмет из Бельгии, которая финишировала с результатом 1 мин. 28,928 сек. Это третья медаль в копилке южнокорейской сборной, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. 9 февраля первую золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон, ставший первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров.