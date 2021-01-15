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Политика

Президент РК призвал Японию не пытаться переписать историю

Write: 2022-03-01 12:00:06Update: 2022-03-01 12:15:40

Президент РК призвал Японию не пытаться переписать историю

Photo : YONHAP News

Япония, будучи развитой страной, должна принять историю такой, какая она есть. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 1 марта в Сеуле  на торжественной церемонии по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. Глава государства подчеркнул, что РК продолжает придерживаться позиции предков, которые в Декларации независимости предложили Японии работать вместе ради мира в регионе. Он сказал, что Сеул всегда открыт для диалога и совместной работы над различными региональными и глобальными проблемами, такими как коронавирус, изменение климата и цепочки поставок. Мун Чжэ Ин сказал, что Япония может стать «страной, которой доверяют», только если она «сочувствует страданиям народа соседней страны». Говоря о КНДР, глава государства подчеркнул важность продолжения усилий для поддержания диалога в интересах мира на Корейском полуострове. 
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