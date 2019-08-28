Президент РК призвал Японию проявить честность в отношении истории прошлого

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал Японию проявить честность в отношении истории прошлого и мотивов принятия решения об экспортных ограничениях в отношении Сеула. Выступая в четверг на заседании кабинета министров, глава государства отметил, что Япония не раскрыла истинных причин предпринятых ею действий экономического характера. Какими бы они ни были, очевидно, что правительство Японии увязывает экономику с проблемами прошлой истории,- отметил Мун Чжэ Ин. Таким образом, президент РК опроверг высказывания премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил, что двусторонний конфликт вызван нарушением Сеулом межгосударственного договора 1965 года. Мун Чжэ Ин отметил также, что Япония отказывается проявлять честность в решении проблем военного времени, не раскаивается в преступлениях прошлого, а вместо этого пытается исказить историю, нанося дополнительный вред двусторонним отношениям.