Юн Сок Ёль: Министерство по делам женщин и семьи выполнило свою историческую роль

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Министерство по делам женщин и семьи выполнило свою историческую роль. Об этом заявил 13 марта журналистам избранный президент РК Юн Сок Ёль. Таким образом он обозначил стремление выполнить своё предвыборное обещание об упразднении ведомства. Он также выразил мнение, что для реального решения проблем прав человека и равенства необходимо создать эффективную госструктуру. Юн Сок Ёль заявил, что министерство по делам женщин и семьи было создано при президенте Ким Дэ Чжуне для решения проблемы гендерного неравенства. Но сегодня было бы правильно сосредоточиться на более конкретных случаях неравенства. Говоря о возможности отмены системы гарантированного предоставления женщинам мест во властных структурах, Юн Сок Ёль подчеркнул, что в интересах народа в каждой сфере важно использовать наиболее квалифицированные кадры, а искусственное распределение мест не способствует укреплению единства народа.