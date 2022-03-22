Избранный президент РК рассматривает принятие дополнительного бюджета

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль приступил к проработке вопроса о принятии очередного дополнительного бюджета, направленного на оказание помощи мелким предпринимателям. Выступая 22 марта на заседании комиссии по приёму президентских полномочий, он заявил, что, если соответствующий план будет подготовлен в кратчайшие сроки, то запрос на принятие дополнительного бюджета может быть направлен нынешнему правительству. Между тем, правящая Демократическая партия Тобуро выступает за дополнительные меры поддержки малого бизнеса в апреле. Поэтому обсуждение предложения Юн Сок Ёля может начаться в ближайшее время. Однако среди экспертов растут опасения по поводу увеличения госдолга. В ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал принять дополнительный бюджет в размере 50 трлн вон (41 млрд долларов), чтобы помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии. Демократическая партия Тобуро считает, что на эти нужды можно выделить не более 30 трлн вон (25 млрд долларов), учитывая финансовые возможности страны. Юн Сок Ёль считает, что необходимые средства можно получить за счёт сокращения бюджета ряда крупных проектов нынешней администрации.