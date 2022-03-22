Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Избранный президент РК рассматривает принятие дополнительного бюджета

Write: 2022-03-23 10:13:27Update: 2022-03-23 10:13:56

Избранный президент РК рассматривает принятие дополнительного бюджета

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль приступил к проработке вопроса о принятии очередного дополнительного бюджета, направленного на оказание помощи мелким предпринимателям. Выступая 22 марта на заседании комиссии по приёму президентских полномочий, он заявил, что, если соответствующий план будет подготовлен в кратчайшие сроки, то запрос на принятие дополнительного бюджета может быть направлен нынешнему правительству. Между тем, правящая Демократическая партия Тобуро выступает за дополнительные меры поддержки малого бизнеса в апреле. Поэтому обсуждение предложения Юн Сок Ёля может начаться в ближайшее время. Однако среди экспертов растут опасения по поводу увеличения госдолга. В ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал принять дополнительный бюджет в размере 50 трлн вон (41 млрд долларов), чтобы помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии. Демократическая партия Тобуро считает, что на эти нужды можно выделить не более 30 трлн вон (25 млрд долларов), учитывая финансовые возможности страны. Юн Сок Ёль считает, что необходимые средства можно получить за счёт сокращения бюджета ряда крупных проектов нынешней администрации. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >