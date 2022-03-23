Футболисты РК обыграли команду Ирана в отборочном матче ЧМ-2022

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Сборная РК по футболу обыграла команду Ирана со счётом 2:0 в предпоследнем отборочном матче чемпионата мира. Матч состоялся 25 марта на стадионе Кубка мира в Сеуле. Первый гол забил в первом тайме капитан южнокорейской сборной Сон Хын Мин, а второй гол во втором тайме - Ким Ён Гвон. РК и Иран уже обеспечили себе путёвки на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, став лучшими командами в группе А. После последней домашней победы южнокорейская сборная набрала 23 очка при семи победах и двух ничьих, занимая первое место в группе. Победа над командой Ирана стала первой для южнокорейских футболистов с января 2011 года. Заключительный квалификационный матч, от результатов которого уже ничего не зависит, сборная РК сыграет 29 марта в Дубае против команды Объединённых Арабских Эмиратов.