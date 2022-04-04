Карантинные власти РК расширят очное лечение больных COVID-19

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Среднесуточное число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе составило 270 тыс., что на 30% меньше, чем на предыдущей неделе. В связи с этим карантинные власти РК сделали вывод, что пик пандемии пройден, приняв решение увеличить объёмы очного лечения пациентов с коронавирусом. Для этого планируется увеличить количество центров амбулаторного лечения, которых в настоящее время насчитывается около 4.800, за счёт местных клиник общего профиля. Проводится также очное лечение с выездом медперсонала в учреждения по уходу за пожилыми людьми, где число смертельных случаев и пациентов в критическом состоянии неуклонно растут. Для этих целей назначены 45 медицинских учреждений и 73 оперативные бригады. Начиная с 6 апреля, пациенты с диагнозом COVID-19, находящиеся на домашнем лечении, могут самостоятельно посещать аптеки для получения рецептурных препаратов.