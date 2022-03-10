Президент США Джо Байден может посетить РК в конце мая

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Президент США Джо Байден выразил намерение посетить Японию 24 мая для участия в саммите лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad). В состав Quad входят США, Индия, Япония и Австралия. Есть вероятность, что после визита в Японию президент США посетит РК, где встретится с Юн Сок Ёлем, который вступает в должность президента страны 10 мая. Ранее агентство Reuters сообщало о том, что 11 апреля в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди глава Белого дома заявил, что ожидает их личной встречи в Японии 24 мая. Ряд иностранных СМИ сообщают, что в Вашингтоне рассматривается возможность визита Джо Байдена не только в Японию, но и в РК. Ранее Пак Чин, глава делегации избранного президента РК Юн Сок Ёля, посетившей США, заявил, что в ходе ряда встреч с американскими представителями было обозначено понимание необходимости проведения в ближайшее время южнокорейско-американского саммита.