Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Президент США Джо Байден может посетить РК в конце мая

Write: 2022-04-12 10:10:27Update: 2022-04-12 10:19:48

Президент США Джо Байден может посетить РК в конце мая

Photo : YONHAP News

Президент США Джо Байден выразил намерение посетить Японию 24 мая для участия в саммите лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad). В состав Quad входят США, Индия, Япония и Австралия. Есть вероятность, что после визита в Японию президент США посетит РК, где встретится с Юн Сок Ёлем, который вступает в должность президента страны 10 мая. Ранее агентство Reuters сообщало о том, что 11 апреля в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди глава Белого дома заявил, что ожидает их личной встречи в Японии 24 мая. Ряд иностранных СМИ сообщают, что в Вашингтоне рассматривается возможность визита Джо Байдена не только в Японию, но и в РК. Ранее Пак Чин, глава делегации избранного президента РК Юн Сок Ёля, посетившей США, заявил, что в ходе ряда встреч с американскими представителями было обозначено понимание необходимости проведения в ближайшее время южнокорейско-американского саммита. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >