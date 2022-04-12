Карантинные власти РК оценивают эпидемическую ситуацию как стабильную

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Эпидемическая ситуация в РК стабильная, но делать положительные выводы пока рано. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая 13 апреля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он напомнил, что планируется проведение четвёртого этапа вакцинации, а 15 апреля будут объявлены скорректированные карантинные меры и план возвращения к обычной повседневной жизни. По имеющимся данным, в первую неделю апреля количество тяжёлых пациентов сократилось на 20,5% по сравнению с предыдущей неделей. Число умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19, сократилось за тот же период на 6,4%. Кроме того, за пределами столичного региона уровень загрузки палат в больницах, предназначенных для тяжёлых больных, упал до 65%. До этого показатель превышал 70% в течение четырёх недель. Сокращается количество больных, находящихся на домашнем лечении. Между тем, сохраняются риски, связанные с заражёнными, которые не сообщают о заболевании, а также с распространением гибридного варианта Омикрон-ХL. Квон Док Чхоль отметил, что четвёртую дозу вакцины получат в первую очередь пожилые люди, на них приходится большинство смертей, вызванных COVID-19.