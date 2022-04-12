РК приветствует визит президента США в любое время

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РК активно сотрудничает с США по широкому кругу вопросов, включая обмены на высшем уровне. В этой связи южнокорейское правительство прилагает активные усилия для скорейшего проведения саммита глав двух государств. Об этом сообщил 12 апреля журналистам представитель министерства иностранных дел РК. По его словам, дата визита президента США Джо Байдена в страны Восточной Азии официально не утверждена. Между тем, американский лидер в ходе видеоконференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоявшейся 11 апреля, заявил, что с нетерпением ждёт встречи с ним в Японии 24 мая. Страны участницы Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) ещё в марте договорились о встрече в Японии, однако конкретная дата не была официально озвучена. При таком развитии событий визит Джо Байдена в РК может состояться после 24 мая, по завершении его поездки в Японию.