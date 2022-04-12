В РК обсуждается возможность смягчения карантинных мер

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13 апреля в Сеуле состоялось заседание комитета по переходу к «жизни с COVID-19». На повестке стоял ряд важных вопросов, включающих отмену ограничений на число участников личных встреч и время работы многопрофильных объектов. Власти проанализировали мнения экспертов и заинтересованных лиц. Окончательное решение будет принято 15 апреля центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Сообщается, что мнения сторон разделились. Представители малого бизнеса поддерживают ослабление карантинных мер, в то же время представители сферы медицины выступают против, опасаясь очередной волны пандемии коронавируса. В настоящее время разрешены личные встречи с участием не более десяти человек, а работа многопрофильных объектов разрешена до 24 часов. Действующий карантинный режим заканчивается 17 апреля.