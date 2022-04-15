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В Корее

В июне РК ослабит карантинные меры для прибывающих из-за рубежа

Write: 2022-04-15 12:11:18Update: 2022-04-15 12:18:23

В июне РК ослабит карантинные меры для прибывающих из-за рубежа

Photo : YONHAP News

С июня количество тестов на COVID-19, которые должны сдать прибывающие в РК из-за рубежа, сократится с двух до одного, а карантин для въезжающих в страну будет поэтапно отменён. Об этом сообщили 15 апреля в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. В настоящий момент лица, прибывающие в РК, должны сдать два ПЦР-теста - в день прибытия и ещё через 6-7 дней. При этом сохраняется необходимость предъявления при въезде отрицательного результата теста, сделанного в течение 48 часов до вылета в РК. Внесены изменения в принятые недавно меры освобождения от семидневного карантина тех, кто прошёл полную вакцинацию. В настоящий момент эта мера не касается тех, кто прибывает из стран, попавших в список исключений. С июня от карантина будут обождаться все вакцинированные без исключения. 
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