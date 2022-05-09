Новое правительство РК предложит дополнительный бюджет

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Новое правительство РК объявит на этой неделе о дополнительном бюджете, который оценивается примерно в 34-36 трлн вон (26 млрд 600 млн – 28 млрд 200 млн долларов) в рамках усилий по поддержке индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии. Об этом сообщили 8 мая в министерстве планирования и финансов. Комиссия по приёму президентских полномочий ранее сообщала, что новое правительство намерено потратить 33 трлн 100 млрд вон (25 млрд 973 млн долларов) или более, чтобы полностью компенсировать убытки владельцев микробизнеса. Во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль пообещал потратить на компенсационную программу примерно 50 трлн вон (39 млрд 200 млн долларов). Комиссия рассчитала объем запланированной поддержки с учётом первого дополнительного бюджета в размере 16 трлн 900 млрд вон (13 млрд 260 млн долларов), сформированного в феврале. По оценке комиссии, в 2020-2021 годах операционная прибыль самозанятых сократилась в общей сложности на 54 трлн вон (42 млрд 370 млн долларов) из-за жёстких карантинных ограничений. С 2020 года правительство Мун Чжэ Ина разработало семь дополнительных бюджетов на общую сумму около 134 трлн вон (105 млрд 150 млн долларов), чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19.