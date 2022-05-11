52% корейцев считают, что Юн Сок Ёль справится с обязанностями президента

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Новый президент РК Юн Сок Ёль успешно справится со своими обязанностями. Так считают 52,2% из тысячи взрослых южнокорейцев, опрошенных 6-7 мая агентством Korea Research по заказу телерадиокомпании KBS. Данный показатель на 6% меньше, чем по итогам предыдущего опроса, проводившегося в апреле. Отрицательный ответ дали 41,8% респондентов. Среди задач, которые новое правительство должно решать в первую очередь, респонденты назвали укрепление единства народа и смягчение разногласий в обществе, решение проблемы экономического и социального неравенства, искоренение коррупции, обеспечение социальной справедливости, восстановление экономики и борьбу с коронавирусом. Респонденты считают важным проведение активной внешней политики, обеспечение экономической безопасности, сдерживание северокорейской угрозы и укрепление южнокорейско-американского союза. Возможность объединения оппозиционных и правящих сил не исключили лишь 12,3% опрошенных. Противоположный ответ дали 83%. По мнению 34,7% респондентов, решающую роль в таком объединении должен играть президент, а 25,3% ответили, что данную проблему должна решить Демократическая партия Тобуро. Респонденты считают, что новое правительство в первую очередь должно реформировать политические институты, систему налогообложения, систему правосудия. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1 при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте KBS.