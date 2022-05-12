В Северной Корее подтверждён первый случай COVID-19

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В Северной Корее подтверждён первый случай заражения вирусом COVID-19 варианта Омикрон. Об этом сообщило 12 мая агентство ЦТАК, назвав данное событие «чрезвычайным». «Оказался прорван противоэпидемический фронт, который надёжно защищал страну в течение двух лет и трёх месяцев, с февраля 2020 года». После «внимательного изучения образцов, собранных в Пхеньяне 8 мая, было установлено, что они совпадают с подтипом штамма Омикрон BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время»,- говорится в сообщении. По этому поводу было созвано чрезвычайное заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын. Он призвал власти страны «полностью пресечь распространение вируса путём тщательного блокирования, организовав хозяйственную и производственную деятельность так, чтобы каждое предприятие и жилое помещение было изолировано». Основная задача руководства страны – «в кратчайшие сроки устранить вирус, организовать быстрое лечение и предотвратить распространение инфекции, не допустив при этом «вакуума безопасности» в национальной обороне. Политбюро приняло решение перевести национальную систему здравоохранения в режим «максимального чрезвычайного карантина», наказав тех, кто из-за «безответственности и некомпетентности» не смог своевременно предотвратить появление вируса,- говорится в сообщении. В начале 2020 года северокорейские власти приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, полностью закрыв границы.