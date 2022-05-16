РК активизирует усилия для возрождения медицинского туризма

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По мере ослабления правил карантинного контроля и сокращения количества заражённых южнокорейская индустрия туризма, которая из-за пандемии находилась в застое, начала активную маркетинговую деятельность, в том числе, в области медицинского туризма. Как сообщила 16 мая телерадиокомпания KBS в своей информационной программе, представители южнокорейской туриндустрии приняли участие в крупнейшей на Ближнем Востоке международной туристической выставке, которая состоялась с 9 по 12 мая в Дубае. На выставке были представлены порядка полутора тысяч профильных компаний из 62-х стран мира. Южнокорейские представители предложили посетителям выставки разнообразные медицинские туры, организовав презентации для ознакомления с медицинской сферой и услугами. В 2019 году, до вспышки пандемии COVID-19, в РК с целью медицинского туризма побывали около 500 тыс. иностранцев. Число таких туристов с каждым годом росло. В странах Ближнего Востока большим спросом пользовались косметологические услуги, комплексные обследования и лечение тяжёлых заболеваний. В частности, пациенты из Объединённых Арабских Эмиратов прибывали в РК как индивидуально, так и в рамках государственных медицинских программ. В интервью KBS хирург-ортопед Сеульской частной многопрофильной больницы «Асан» Чон Ин Хо сказал, что специалисты, работающие в больнице, обладают новейшими методиками лечения врождённых пороков и аномалий, онкологических заболеваний и трансплантации печени. По сообщению KBS, объём мирового рынка медицинского туризма оценивается в 100 трлн вон (78 млрд долларов). Южнокорейский отрасль медицинского туризма ожидает, что спрос, который прекратился из-за пандемии коронавируса, снова возрастёт, благодаря смягчению иммиграционных правил.