В РК повысят денежное содержание рядовых военнослужащих

В следующем году денежное содержание рядовых военнослужащих в звании капрала достигнет 1 млн вон (780 долларов) в месяц, что составляет половину суммы, обещанной президентом РК Юн Сок Ёлем в ходе предвыборной кампании. В этой связи в министерстве обороны рассматривается план её поэтапного повышения к 2025 году до 2 млн вон (1.560 долларов). Комиссия по приёму президентских полномочий включила повышение денежного содержания рядовых военнослужащих в перечень первоочередных задач нового правительства. В настоящий момент капрал получает 676 тыс. вон (530 долларов) в месяц. Согласно представленному докладу министерства обороны, с 2023 года денежное содержание капрала составит 1 млн вон, в 2024 году - 1 млн 250 тыс. вон, а в 2025 году – 1,5 млн вон. Эти суммы будут выплачиваться из бюджета минобороны. Дополнительные выплаты будут обеспечены за счёт субсидий правительства, которые будут поэтапно увеличиваться с 300 тыс. до 550 тыс. вон. Таким образом, денежное содержание капрала составит в 2025 году 2 млн вон. Реализация проекта потребует дополнительных бюджетных средств, которые в 2023 году составят 400 млрд вон (313 млн долларов), в 2024 году - 700 млрд вон (548 млн долларов), а в 2025 году - 1 трлн вон (782 млн долларов).