Индекс цен производителей растёт три месяца подряд

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Индекс цен южнокорейских производителей продолжает расти в течение трёх месяцев на фоне роста стоимости продуктов питания и энергоносителей. Об этом сообщил 20 мая в своём ежемесячном отчёте Банк Кореи. В апреле показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В сфере электроэнергетики, газо- и водоснабжения, утилизации мусора цены выросли на 4,5%. Это связано с ростом стоимости газа и другого сырья, которое является важнейшим компонентом формирования тарифов на электроэнергию. Замедление темпов роста цен наблюдается в сфере промышленных товаров. Индекс цен на продукцию данной категории вырос на 1,2%, а в прошлом месяце - на 2,3%. На спад повлияло снижение стоимости мобильных телефонов, телевизоров и дисплеев. Цены на сельскохозяйственную продукцию и продукцию животноводства выросли на 2%. В сфере услуг показатель вырос на 0,4%. Это объясняется повышением цен на продукты питания и повышением спроса на услуги отелей и пансионатов после отмены мер социального дистанцирования.