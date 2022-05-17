Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Представители РК и России обсудили проблемы Северной Кореи

Write: 2022-05-20 13:12:04Update: 2022-05-20 13:23:01

Представители РК и России обсудили проблемы Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провели 29 мая телефонные переговоры. Как сообщили в южнокорейском МИД, они обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове после вспышки COVID-19 в Северной Корее и ракетных испытаний Пхеньяна. Ким Гон призвал Россию играть «конструктивную роль» в том, чтобы убедить Пхеньян в необходимости воздержаться от дальнейших действий, обостряющих ситуацию.  Консультации на высоком уровне между РК и Россией приостановлены  из-за того, что Сеул присоединился к международным санкциям против Москвы после ввода российских войск на территорию Украины. Тем не менее, представители двух стран по ядерным вопросам продолжают поддерживать контакты. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >