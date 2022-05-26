Ограничения на экспорт Индией пшеницы и сахара почти не повлияют на РК

Решение Индии о введении запрета на экспорт пшеницы особо не повлияет на РК. Об этом сообщили 25 мая в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, подведя итоги заседания комиссии по вопросам поставок зерновых. По данным представителей компаний, импортирующих зерно, в настоящий момент на Индию приходится 4% мировых поставок пшеницы. Поэтому решение индийского правительства практически не повлияет на внутреннюю ситуацию в РК, учитывая имеющиеся запасы. В министерстве прокомментировали также решение Индии об ограничении экспорта сахара. Сообщается, что РК потребляет 1 млн 290 тыс. тонн сахара в год. Из них на поставки из Индии приходится лишь 500 тонн или 0,4%. То есть, в поставках сахара также не ожидается каких-либо сбоев. Одновременно указывается на продолжение тенденции к повышению мировых цен на зерновые, что вызывает рост стоимости муки, кормов, соевого масла и других продуктов.