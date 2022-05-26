Банк Кореи повысил учётную ставку до 1,75%

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26 мая на заседании комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи было принято решение о повышении учётной ставки на 0,25% до 1,75%. Её предыдущее повышение тоже на 0,25% произошло в апреле этого года. С августа прошлого года, когда банк начал сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику, проводившуюся около двух лет для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии, ставка повышалась пять раз. Главный финансовый орган РК стремится ограничить инфляцию, которая в апреле достигла 4,8%. Это максимальный показатель с октября 2008 года. Ожидаемая инфляция, отражающая прогнозы роста потребительских цен в течение года, составила в мае 3,3%, что является максимальной отметкой с октября 2012 года. Цены производителей растут 4 месяца подряд. В апреле их рост составил 9,2% в годовом исчислении. Эксперты полагают, что Банк Кореи также руководствовался внешними факторами, среди которых повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США сразу на 0,5%.