США не смешивают вопросы гуманитарной помощи денуклеаризации

Photo : YONHAP News

США рассматривают вопросы гуманитарного кризиса в КНДР, вызванного распространением вируса COVID-19, и денуклеаризации отдельно друг от друга. В своей северокорейской политике Вашингтон не намерен связывать эти темы. Об этом заявила 3 июня помощник госсекретаря США Уэнди Шерман в видеообращении к участникам симпозиума, посвящённого 140-летию установления дипломатических отношений между РК и США. Мероприятие организовано Асанским институтом политических исследований и посольством США в РК. Уэнди Шерман подчеркнула, что США поддерживают оказание Северу гуманитарной помощи и предоставление вакцин от COVID-19. Она выразила серьёзные опасения по поводу распространения коронавируса в КНДР. Уэнди Шерман напомнила, что во время визита в РК американский президент Джо Байден предложил КНДР помощь в обеспечении вакцинами и озвучил план оказания помощи Северу через Китай. Но ответа из Пхеньяна не последовало. По её словам, США не имеют враждебных намерений в отношении КНДР, сохраняя готовность к диалогу.