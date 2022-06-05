РК и США запустили восемь ракет в ответ на ракетные пуски КНДР

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6 июня РК и США запустили восемь баллистических ракет в направлении Восточного моря в ответ на состоявшиеся накануне ракетные пуски Северной Кореи. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, в период с 4:45 до 4:55 утра запущены армейские тактические ракеты класса «земля-земля» (ATACMS). Совместный запуск «продемонстрировал возможности союзников по нанесению немедленных высокоточных ударов по источникам провокаций, их силам управления и поддержки». Южнокорейские военные «настоятельно призывают северокорейскую сторону немедленно прекратить действия, которые усиливают военную напряжённость на Корейском полуострове». Любые недружественные действия Пхеньяна будут встречены «соответствующей реакцией»,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов. 5 июня Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря, которые пролетели от 110 до 670 километров со скоростью от 3 до 6 Маха, достигнув высоты от 25 до 90 километров. Запуски производились из четырёх различных мест. После того, как 25 мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты, в том числе, как полагают эксперты, межконтинентальную баллистическую, РК и США впервые с 2017 года провели ответные ракетные пуски. С начала текущего года Северная Корея провела 18 ракетных пусков.