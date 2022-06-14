Курс корейской воны к доллару снизился до 13-летнего минимума

Photo : YONHAP News

Курс корейской воны по отношению к доллару снизился до 13-летнего минимума на фоне растущей озабоченности по поводу глобального ужесточения денежно-кредитной политики и экономического спада. Курс ниже 1.300 вон за доллар зафиксирован впервые с 14 июля 2009 года. По итогам торгов на Корейской бирже 23 июня курс корейской национальной валюты составил 1301,80 воны за доллар, что на 4,50 воны ниже, чем на закрытии предыдущей сессии. С начала текущего года курс корейской воны по отношению к доллару снизился на 8%. Волатильность рынка в последнее время усилилась из-за опасений агрессивного ужесточения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики и последующей глобальной рецессии. Главный биржевой индекс KOSPI по итогам торгов достиг годового минимума составив 2.314,32 пункта. Это на 28,49 пункта, или 1,22% ниже, чем в конце предыдущей торговой сессии 22 июня.