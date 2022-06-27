На Корейском полуострове идут муссонные дожди

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Как сообщила Корейская метеорологическая администрация, по мере развития циклона во внутреннем Китае фронт дождей охватил всю территорию Корейского полуострова. Вследствие этого влажный юго-западный ветер проникает между циклоном из Китая и антициклоном из северной части Тихого океана, образуя дождевые облака. В течение двух суток 27-28 июня во всех регионах РК прогнозируются сильные дожди. С 29 июня фронт сезона дождей, который поднялся с юга до Северной Кореи, снова опустится вниз, и сильные дожди пройдут в центральных регионах страны. Количество осадков, ожидаемое до 29 июня, составит 250 мм и более в столичном регионе и внутренних районах провинции Канвондо, от 50 до 150 мм - в провинциях Чхунчхондо, до 100 мм - в горных районах провинций Чолладо. В некоторых районах пройдут проливные дожди силой от 30 до 50 мм в час. Местами возможны шквалистый ветер, грозы и град. Корейская метеорологическая администрация прогнозирует, что дождевые облака останутся в центральном регионе страны до конца недели. В южном регионе дожди будут редкими, ожидается преобладание жары и тропических ночей. Тропическая ночь – это явление, при котором минимальная температура воздуха с 6 часов вечера до 9 часов утра следующего дня не опускается ниже +25°C. Первая в этом году тропическая ночь отмечена с 26 на 27 июня в Сеуле, Канныне провинции Канвондо, Тэчжоне, Кванчжу и Тэгу. В течение дня температура около 30 градусов ожидается в некоторых районах провинции Канвондо и южных провинциях страны, где выпущено предупреждение о жаре. Корейская метеорологическая администрация сообщила, что ощущаемая температура воздуха будет выше прогнозируемой из-за высокой влажности.