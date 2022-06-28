Президент РК встретился с лидерами европейских стран

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29 июня президент РК Юн Сок Ёль встретился в Мадриде в рамках саммита НАТО с лидерами ряда стран Европы. В ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте он выразил надежду на то, что южнокорейские инвестиции в компанию-производителя полупроводников ASML и другие нидерландские профильные компании внесут вклад в создание стабильных цепочек поставок. Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что южнокорейские компании, обладающие высокой ценовой конкурентоспособностью, смогут внести вклад в реализацию политики Нидерландов по развитию ядерной энергетики. В ходе переговоров президента РК с президентом Франции Эммануэлем Макроном было обозначено понимание важности развития ядерной энергетики. Юн Сок Ёль попросил Францию поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой южнокорейский президент призвал уделить внимание южнокорейским компаниям, занятым в сфере электроники, автомобильных аккумуляторов и информационных технологий. Он напомнил о том, что южнокорейские компании заинтересованы в участии в строительстве в Польше нового аэропорта, который станет одним из крупнейших в Европе. На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсуждался вопрос активизации сотрудничества в сферах оффшорной ветроэнергетики и экологичных морских перевозок. В ходе краткой встречи Юн Сок Ёля с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была достигнута договорённость о расширении сотрудничества в сферах цифровых технологий, изменения климата и здравоохранения.