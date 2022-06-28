Правительство РК пытается смягчить инфляционное давление

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Правительство РК принимает меры по ослаблению инфляционного давления. Так, с 1 июля скидка на топливный налог увеличена с 30% до 37%. Это позволит снизить потребительскую стоимость бензина на 57 вон (4 цента), дизельного топлива на 38 вон (3 цента). Кроме того, власти до следующего года решили отменить налог на добавленную стоимость в отношении базовых продуктов питания, которые продаются в пластиковых упаковках. В их числе корейские квашеные овощи кимчхи, соевый соус, кофе и другие. Срок действия снижения налога на автомобили продлён до конца года. В сфере недвижимости решено смягчить правила выдачи ипотечных кредитов. В третьем квартале для тех, кто впервые приобретает жильё, доступный объём кредита расширен с нынешних 60-70% от стоимости недвижимости до 80%. Эта мера действует независимо от уровня дохода, региона проживания и стоимости недвижимости. Определённые льготы смогут получить представители молодого поколения. Вступает в действие и система регулирования финансовой задолженности частных предпринимателей и самозанятых, пострадавших от коронавируса. Для них, в частности, будет отложен срок погашения задолженностей и снижена процентная ставка. Для этого создан фонд в размере 30 трлн вон (23 млрд долларов).