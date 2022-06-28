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Корея: Юг-Север

Пхеньян: Листовки с Юга - источник коронавируса

Write: 2022-07-01 15:53:13Update: 2022-07-01 16:01:07

Пхеньян: Листовки с Юга - источник коронавируса

Photo : YONHAP News

1 июля северокорейские СМИ сообщили о результатах расследования об источнике распространения коронавируса. Согласно представленным данным, первые заражённые были зафиксированы на межкорейской границе, в деревне Ипхори уезда Кымган-гун провинции Канвондо в начале апреля. Сообщается, что военнослужащий и воспитанник детского сада контактировали с «необычным предметом». После этого карантинные власти дали указание с крайней осторожностью относиться к предметам, попадающим на территорию страны на воздушных шарах в приграничных районах. Фактически Север указал, что коронавирус попал в КНДР через воздушные шары, на которых неправительственные организации Юга отправляют агитационные листовки и другие предметы. В течение недели в Северной Корее регистрируется менее 10 тыс. новых случаев «новой лихорадки». 99,8% заражённых полностью выздоровели. 
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