У Сан Хёк завоевал серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике

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18 июля в финале соревнований по прыжкам в высоту на 18-м чемпионате мира по лёгкой атлетике южнокорейский спортсмен У Сан Хёк занял второе место с результатом 2 метра 35 сантиметров. Чемпионат проходит с 15 по 24 июля в американском городе Юджине штата Орегон. Легкоатлеты из ста девяноста двух стран разыгрывают медали в 49-ти дисциплинах. Победителем стал Мутаз Баршим из Катара с результатом 2 метра 37 сантиметров. На третьем месте украинец Андрей Проценко – 2 метра 33 сантиметра. С этапа квалификации южнокорейский спортсмен держался уверенно. Высоту в 2 метра 35 сантиметров ему удалось покорить со второй попытки. В прошлом году на Олимпиаде в Токио У Сан Хёк занял четвёртое место. До этого момента только один южнокореец был медалистом чемпионата мира по лёгкой атлетике. В 2011 году в Тэгу Ким Хён Соп завоевал бронзу по спортивной ходьбе на 20 километров с результатом 1 час 20 минут 17 секунд.