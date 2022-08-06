Спикер Национального собрания РК посетит Польшу и Румынию

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В период с 5 по 11 августа спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё посетит с официальным визитом Польшу и Румынию. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. В польской столице Варшаве он встретится с председателем Сейма (нижней палаты польского парламента) Эльжбетой Витек. Польша является крупнейшим торговым партнёром РК в Восточной Европе. Нынешний визит привлекает большое внимание, учитывая планы польских властей по масштабной закупке южнокорейских вооружений. 7 августа Ким Чжин Пхё отправится в Румынию, отношения с которой были выведены на уровень стратегического партнёрства ещё в 2008 году. В Бухаресте он встретится с министрами энергетики, культуры и образования, главами других правительственных ведомств. 8 августа Ким Чжин Пхё встретится с исполняющей обязанности председателя Верхней палаты парламента Румынии Алиной Горгиу.