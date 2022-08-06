Площадь Кванхвамун – место культурного отдыха

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6 августа власти Сеула открыли доступ на площадь Кванхвамун в центре города, которая с ноября 2020 года была закрыта на реконструкцию. Её размеры увеличены за счёт сокращения количества автомобильных полос на проспекте Сэчжон-но. Сейчас четверть площади покрыта зелёными насаждениями - деревьями, травяными газонами и цветочными клумбами. Мэрия Сеула превратила площадь в культурное пространство для отдыха людей. С этой целью проведение митингов и других мероприятий, создающих помехи как отдыху людей, так и автомобильному движению, запрещено. Специальная экспертная группа будет рассматривать заявки на проведение массовых мероприятий с точки зрения их соответствия назначению площади. Власти столицы будут заблаговременно блокировать проведение мероприятий, которые могут перерасти в массовые митинги и собрания. В случае нарушения правил организатор может лишиться доступа к площади Кванхвамун в течение года. Вместе с тем, площадь открыта для мероприятий чисто культурного характера. Одни приветствуют такой подход, поскольку массовые митинги часто приводили к беспорядкам в центре Сеула. Другие называют такие меры нарушением Конституции, гарантирующей свободу собраний.