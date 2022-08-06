7 августа в РК менее 60 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 августа в стране зарегистрированы 55.292 новых случая COVID-19. Резкое сокращение суточного числа заболевших после того, как оно в течение шести дней превышало 100 тысяч человек, связано со снижением количества тестов, проводимых в выходные дни. Тем не менее, показатель за 7 августа самый высокий за понедельник с 18 апреля. Он на 20% выше, чем неделю назад, и на 50% выше, чем две недели назад. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 20,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 324 человека, что на 27 человек больше, чем в предыдущий день. Число таких пациентов вернулось к майскому показателю. Органы здравоохранения просят население страны соблюдать карантинные меры и пройти повторную вакцинацию. Эксперты полагают, что уже на этой неделе суточное число новых случаев инфекции превысит 150 тысяч. Между тем, с 8 августа в РК начали применять Evusheld, новый лекарственный препарат производства AstraZeneca, предназначенный для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции. Он может применяться в отношении взрослых и детей старше 12 лет и массой тела более 40 кг. Они не должны быть инфицированы и не должны иметь контакта с заражёнными на протяжении последних семи дней. В этом году будет закуплено 20 тыс. доз данного препарата.