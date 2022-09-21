Глава МИД РК встретился с коллегами из Чехии и Польши

Photo : YONHAP News

19 сентября министр иностранных дел РК Пак Чин встретился в Нью-Йорке со своими коллегами из Чехии и Польши. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в вопросах обороны и атомной энергетики. По данным МИД РК, в ходе переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским была достигнута договорённость об укреплении взаимодействия в сфере инвестиций, торговли, оборонной промышленности, атомной энергетики. Пак Чин призвал обратить внимание на южнокорейские компании в ходе тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Ян Липавский выразил надежду на инвестиции южнокорейских компаний в Чехии и расширение сотрудничества в отраслях будущего, в числе которых батареи для электромобилей, водородное топливо, искусственный интеллект. Министры договорились развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности. В ходе встречи Пак Чина с польским коллегой Збигневом Рау, были затронуты вопросы реализации плана сотрудничества в сферах атомной энергетики и оборонной промышленности.