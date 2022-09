Photo : YONHAP News

Группа Black Pink заняла первое место в британском чарте Official Albums Chart Top 100. Второй альбом группы под названием Born Pink находится на первом месте в чарте в период с 23 по 29 сентября. В 2012 году топ чарта Official Single Chart возглавил певец PSY с песней Gangnam Style, Black Pink - первая южнокорейская гёрз-группа, ставшая лидером чарта Official Albums Chart Top 100. Песня Black Pink под названием Shut Down стала лидером еженедельного чарта стримингового сервиса Spotify Weekly Chart – Global. На прошлой неделе Shut Down достигла показателя в 39 млн 180 тыс. стримингов.