Вице-президент США Камала Харрис посетит ДМЗ

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В ходе визита в РК 29 сентября вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) на межкорейской границе. Как сообщили в Белом доме, визит в ДМЗ станет подтверждением позиции Вашингтона о крепости союза между РК и США, а также демонстрацией приверженности обещанию американской стороны выступить на стороне РК в случае любой угрозы со стороны Северной Кореи. В тот же день Камала Харрис встретится с командованием американского военного контингента. 27 сентября Харрис встретилась в Токио с премьер-министром РК Хан Док Су. В ходе встречи она отметила, что альянс РК и США является «стержнем безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе». В свою очередь, Хан Док Су выразил обеспокоенность Сеула по поводу американского Акта об инфляции. Он исключает из налоговых льгот на электромобили, собранные за пределами Северной Америки. Это может стать серьёзным торговым барьером для электромобилей южнокорейского производства. Участники встречи договорились продолжить консультации по этому поводу.