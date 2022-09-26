Hanwha Group поглотит Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

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Hanwha Group, которая работает в сферах оборонной и аэрокосмической промышленности, нефтехимии, солнечной энергетики, страхования и финансов, поглотит крупную судостроительную компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Сумма сделки составила 2 трлн вон (1,5 млрд долларов). Как сообщили в Банке Саноп, 26 сентября стороны заключили инвестиционный договор, в соответствии с которым Hanwha Group получит 49,3% акций компании и право на управление. Договор предусматривает также возможность выбора другого покупателя Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, который может предложить более выгодные условия сотрудничества. Если таковых не будет, то Hanwha Group станет окончательным покупателем компании. В течение 21 года компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering управлял Банк Саноп. Эксперты полагают, что под управлением Hanwha Group компания укрепит свои позиции среди трёх крупнейших судостроителей страны, к которым также относятся Korea Shipbuilding & Offshore Engineering и Samsung Heavy Industries. Между тем, Hanwha Group уже пыталась выкупить Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в 2008 году. Однако на этот раз цена составляет лишь 1/3 от той, что предлагалась тогда. Это вызывает определённые вопросы. Профсоюз выступает также против поглощения компании корпорацией Hanwha Group, указывая на отсутствие у неё опыта работы в судостроении. Ожидается, что покупатель будет окончательно утверждён в конце года.