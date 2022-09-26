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Политика

Ли Чжэ Мён: В РК должно быть построено «базовое общество»

Write: 2022-09-28 14:32:35Update: 2022-09-28 18:05:14

Photo : YONHAP News

28 сентября председатель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён выступил на очередной сессии Национального собрания РК. Он предложил концепцию формирования в стране «базового общества», в котором населению гарантируются условия для нормальной жизни. Он отметил необходимость преодоления угрозы экономике и подверг критике правящие силы, которые занимаются «опустошением карманов простых граждан и заполнением карманов богачей». В качестве примера Ли Чжэ Мён привёл снижение корпоративного налога и попытку возместить возникшую  нехватку финансов за счёт сокращения бюджета, связанного с программой социального жилья. Он пообещал, что оппозиционная Демократическая партия Тобуро будет бороться с ограничением процентных ставок по кредитам и за стабилизацию стоимости риса. Коснувшись вопросов внешней политики, Ли Чжэ Мён заявил, что поведение руководства страны на встречах с лидерами  США и Японии нанесли серьёзный ущерб имиджу государства. Одновременно он выразил опасения по поводу действий Северной Кореи, в числе которых утверждение новой ядерной доктрины. В качестве выхода из сложившейся ситуации лидер крупнейшей оппозиционной партии предложил ослаблять санкционное давление на Пхеньян параллельно мерам по денуклеаризации. Ли Чжэ Мён предложил также сформировать специальные комиссии по внесению поправок в Конституцию, преодолению демографического кризиса, решению проблемы изменения климата. 
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