Командование объединённых сил РК и США переедет в Пхёнтхэк в октябре

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Командование объединённых сил РК и США, которое размещается в сеульском районе Ёнсан, начинает переезд на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, куда ранее перенесли командование восьмой армии США. Об этом 4 октября сообщили в министерстве обороны РК. Командование объединённых сил РК и США было размещено в столичном районе Ёнсан в 1978 году. Договорённость о переносе штаба была достигнута по итогам встречи министров обороны двух стран в июне 2019 года. После этого стороны приступили к подготовке реализации соответствующего плана. В декабре прошлого года в ходе южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM) было решено завершить переезд в этом году. Около 700 южнокорейских и американских офицеров командования будут переведены в Пхёнтхэк до конца октября. В ноябре состоится торжественная церемония, знаменующая начало работы командования на американской базе Camp Humphreys.